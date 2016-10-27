Москвичи стали меньше брать ипотеку на новостройки бизнес-класса

По итогам девяти месяцев 2016 г. доля квартир в новостройках бизнес-класса, приобретенных по ипотеке за 9 месяцев 2016 г., составила 15%. До конца года этот показатель может вырасти до 18%, но все равно останется меньше, чем в 2014 г. (более 30%) и 2015 г. ( 20%), подсчитали эксперты департамента жилой недвижимости Colliers International. При этом, по данным департамента, общее количество сделок с новостройками бизнес-класса растет.

«Хотя доля ипотечных сделок и уменьшилась, но в абсолютных цифрах количество сделок в 2016 г. практически идентично прошлому году», – говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его данным, по итогам III квартала в этом сегменте было реализовано около 150 000 кв. м, что выше показателей предыдущего квартала примерно на 15%, а аналогичного периода 2015 г. – на 35%. «Соответственно, те покупатели, которые приобрели жилую недвижимость в течение текущего года, скорее всего, занимали выжидательную позицию в 2014–2015 гг. и предпочли инвестировать имеющиеся собственные средства именно сейчас, не прибегая к ипотечным услугам», – отметил Сергунин.

Для сравнения: в Москвоском регионе доля ипотечных сделок в сегменте премиум-класса за этот же период находится на уровне последних двух лет и не превышает 5%. В сегментах эконом- и комфорт-класса доля ипотечных сделок на протяжении последних нескольких лет, как правило, превышала 40% от общего количества сделок купли-продажи на первичном рынке.

По данным департамента жилой недвижимости Colliers International, в среднем размер ипотечного кредита в бизнес-классе колеблется в диапазоне 30–40% от общего бюджета покупки. Средний срок кредитования составляет примерно 180 месяцев.