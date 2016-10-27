Ввод офисов в Москве упал до исторического минимума

По итогам 2016 г. ввод офисов в Москве составит около 410 000 кв. м, что станет минимальным показателем за всю историю рынка. При этомв ближайшие 1–2 года на рынке не появится новых крупных проектов. Такие выводы сделали эксперты консалтинговой компании JLL.

По данным JLL, в III квартале 2016 г. в Москве было введено 82 000 кв. м, что в три раза ниже результата аналогичного периода прошлого года. Показатель за 9 месяцев (257 000 кв. м) оказался практически вдвое ниже объема за тот же период 2015 г.

«Учитывая имеющийся на рынке объем свободных площадей, а также заявленные к вводу объекты, мы не ожидаем появления новых крупных проектов в перспективе ближайших 1–2 лет», – говорит Александр Зинковский, руководитель направления аналитики рынка офисной недвижимости компании JLL. Доля вакантных площадей в среднем по офисному рынку Москвы в III квартале практически не изменилась и составила 15,7%

В основном офисы в Москве арендуют и покупают российские компании – на их долю приходится 88% от объема новых сделок по итогам III квартала и 85% за 9 месяцев 2016 г. При этом компании предпочитают арендовать и выкупать дорогостоящие площади в офисных центрах. Так, по данным JLL, основной объем сделок по аренде и покупке офисов был заключен в классе А – более 100 000 кв. м за III квартал и 460 000 кв. м за январь – сентябрь, что почти в 2,5 раза больше итога первых трех кварталов 2015 г. Спрос на офисы класса A формируют арендаторы, ранее занимавшие менее качественные площади, а также и те, кто хочет оптимизировать затраты на аренду и переезжает из более дорогого предложения в том же сегменте, считает Елизавета Голышева, директор по России и СНГ, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL. Поэтому на высоком уровне активность арендаторов в части пересмотра и продления текущих договоров, доля таких сделок составила 49% от общего объема транзакций за III квартал.

Что касается арендных ставок на столичные офисы, то они практически не изменились. Сдвинулась в сторону снижения лишь верхняя граница запрашиваемых ставок в премиальном сегменте – на $50 за 1 кв. м в год. Таким образом, диапазон запрашиваемых ставок сдвинулся до $600–750 за 1 кв. м в год. Запрашиваемые ставки аренды в классах А и В+ остались без изменений и составляют, соответственно, $400–600 за 1 кв. м в год и 12 000–20 000 руб. за 1 кв. м в год. Диапазон запрашиваемых ставок в ММДЦ «Москва-сити» также остался без изменений – $360–600 за 1 кв. м в год.