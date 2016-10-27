Бывшее здание арбитражного суда в Москве займет академия Игоря Крутого

Академия популярной музыки Игоря Крутого намерена реконструировать бывшее здание арбитражного суда в Басманном районе Москвы, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы сегодня одобрила соответствующий проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Большой Харитоньевский переулок, 13, строение 1. «В настоящее время по указанному адресу расположено строение площадью 5568 кв. м. Это бывшее здание арбитражного суда, находящееся в федеральной собственности, которое в настоящее время не используется по назначению», – рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Согласно ГПЗУ после реконструкции площадь объекта увеличится до 6500 кв м. Тимофеев отметил, что здание будет шестиэтажным + один подземный этаж. Инвестором по данному проекту выступает автономная некоммерческая организация «Академия популярной музыки Игоря Крутого».