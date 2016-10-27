Инвестиции в недвижимость Петербурга растут за счет российского капитала

Инвестиции в коммерческую недвижимость и земельные участки Санкт-Петербурга выросли в III квартале 2016 г. в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $145,3 млн, говорится в сообщении инвестиционной компании NAI Becar. Всего, по подсчетам аналитиков компании по итогам 2016 г., инвесторы могут вложить в недвижимость Петербурга $400 млн – на 4% больше, чем в 2015 г.

Основным драйвером роста инвестиций стало рекордное за последние два года увеличение количества сделок с коммерческой недвижимостью. Самый значительный прирост инвестиций произошел в офисном сегменте: по сравнению с предыдущим кварталом объём сделок увеличился в 4 раза (+304%). Крупнейшей сделкой на рынке офисной недвижимости стала покупка БЦ Mezon Plaza (35 000 кв. м) структурами «Газпрома» за $46,4 млн.

Торговый сегмент также продемонстрировал рост за счёт покупки исторического объекта – Елисеевского магазина на Невском проспекте – бывшим арендатором за 740,0 млн руб. Наиболее крупная инвестиционная сделка – покупка УК «Альта» активов сети гипермаркетов «Метрика» («Корпорация СБР»), включающих 4 земельных участка и несколько объектов недвижимости. Кроме того, в III квартале компании «Эталон» и «Еврострой» приобрели три участка под жилищное строительство на общую сумму $34,1 млн.

За три квартала в целом объем инвестиций в недвижимость Петербурга вырос не так значительно – на 8% до $347,9 млн, следует из материалов компании.

В III квартале весь объём инвестиций в недвижимость северной столицы сформирован за счёт российского капитала.