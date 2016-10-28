Московские застройщики застраховали только половину договоров с дольщиками

Московские застройщики застраховали 49% договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) в III квартале от общего числа ДДУ, заключенных за этот период. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Так, из 12 733 ДДУ (включая жилые и нежилые объекты) застраховано 6212 ДДУ.

По словам Тимофеева, в Москве количество ДДУ увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. При этом за аналогичный период 2015 г. число застрахованных ДДУ составляло 32% от общего количества заключенных за этот период договоров.

По словам Тимофеева, активное увеличение количества застрахованных ДДУ связано с увеличением числа новых застройщиков, которые открыли продажи в своих объектах с 2014 г. «Обязательное условие регистрации ДДУ в Росреестре после 1 января 2014 г. – это заключение застройщиком договора страхования. Если ДДУ не застрахованы, то они не регистрируются», - пояснил Константин Тимофеев.

На застройщиков, которые приступили к реализации объектов по ДДУ до 1 января 2014 г., обязательное страхование договоров не распространяется.

«Мера обязательного страхования позволяет гражданам – соинвесторам строительства рассчитывать на страховые выплаты при наступлении страхового случая, например, если застройщик признан банкротом», - отметил Тимофеев.