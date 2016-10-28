Большинство арендаторов «Москва-Сити» - российские компании

Более половины всех занятых площадей в «Москва-Сити» (66%) приходится на российские компании и свыше трети (34%) — на иностранные, подсчитали аналитики компании Colliers International, которые проанализировали состав арендаторов офисных помещений и представили портрет резидента этого делового района.

За 10 лет доля иностранных компаний среди арендаторов офисов в Московском международном деловом центре (ММДЦ) «Москва-Сити» сократилась с 80% до 34%, а доля российских выросла с 20% до 66%.

Среди всех иностранных резидентов первое место по объему арендуемых площадей в «Москва-Сити» занимают американские компании с долей 10%. Далее следуют Великобритания и Нидерланды (по 5%). «Активность иностранных компаний можно охарактеризовать как среднюю», говорится в сообщении Colliers International.

Что касается профиля резидентов среди российских компаний, то больше всего площадей в «Москва-Сити» занимают ресурсодобывающие компании (31%), банковские и финансовые структуры (26%). На третьем месте государственные и некоммерческие организации (15%). До 2016 г. российские компании в среднем арендовали и выкупалив «москва -Сити» 32 000 кв. м. 2016 г. этот показатель удалось превзойти благодаря закрытию ряда крупных сделок по покупке офисных помещений со стороны крупных государственных структур. Весной нефтяная компания «Транснефть» приобрела небоскреб Evolution Tower, а летом московская мэрия выкупила 55 тыс. кв. м в бизнес-центре ОКО. В результате доля российских компаний среди резидентов «Москва-Сити» резко выросла в последние два года.

Что касается иностранных компаний, то среди них преобладают арендаторы. предоставляющие профессиональные услуги (30%), обрабатывающая промышленность (24%) и фармацевтика и биомедицина (11%).

По итогам девяти месяцев 2016 года офисные площади ММДЦ «Москва-Сити» заняли четвертое место по объему спроса после Центрального делового района (ЦДР), западного и южного направления, подсчитали в Colliers International. Высокий интерес к этому деловому району связан со снижением арендных ставок в долларовом эквиваленте до 25% за последний год. Ставки в рублевом выражении за год практически не изменились, сохранившись на уровне 26 400 руб. за кв. м в год. Наименьший уровень ставок сейчас наблюдается в башнях с самым большим объемом свободных площадей. Например, в башне ОКО вакантность составляет 50%, а арендная ставка (без НДС и ОПЕК) — 27 000 руб. за кв. м год, в башне «Меркурий Сити Тауэр» — вакантность 46% и ставка 27 000 руб. за кв. м в год, в МФК City Point — 30% и 24 600 руб. за кв. м в год соответственно.