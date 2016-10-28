В Рязани причиной взрыва газа в жилом доме стала открученая гайка счетчика

Причиной утечки газа, которая привела к взрыву в жилом доме в Рязани, предположительно стала неисправность газового счетчика, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире, где взорвался газ, была отвернута гайка на выходе газового счетчика», - уточнили в ведомстве.

Окончательные выводы о причинах взрыва будут сделаны после получения результатов экспертиз.

23 октября в многоэтажном жилом доме в Рязани произошел взрыв бытового газа. Погибли семь человек, 13 получили ранения.