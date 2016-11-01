Пустующие площади в центре Москвы начали занимать магазины и рестораны

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась в III квартале на 2,8 п. п. и составила 10,2%, подсчитали эксперты компании JLL. Самыми заполненными улицами стали Мясницкая и Патриаршие пруды с уровнем вакантности в 5,6 и 6,8% соответственно. Третье место делят улицы Арбат и Пятницкая с показателем 8,2%.

«Снижение доли свободных площадей наблюдается на всех рассматриваемых улицах Москвы. Наиболее яркая динамика зафиксирована на Новом Арбате, где после проведенной летом реконструкции улицы данный показатель сократился почти вдвое», – говорит Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. По ее словам, больше всего интереса к Новому Арбату проявляют рестораны и кафе – к концу III квартала доля заведений общепита в структуре арендаторов на Новом Арбате заняла 37%. При этом ставки аренды на помещения на этой улице выросли с 95 000 до 100 000 руб. за 1 кв. м в год. Между тем ставки в других основных торговых коридорах остались неизменными с прошлого квартала.

«Мы видим снижение доли вакантных площадей в стрит-ритейле в центре Москвы впервые с 2014 г., – отмечает Екатерина Андреева, аналитик рынка торговых площадей и инвестиций компании JLL. – Покупательная способность населения по-прежнему ограничена, но ритейлеры видят потенциал рынка и научились работать в новых условиях. Поэтому новые бренды, в том числе иностранные, продолжают выходить на московский рынок, а уже существующие – развиваться. Снижению доли свободных помещений также способствует реконструкция центральных улиц и, как следствие, увеличение трафика на них». На улицах Москвы открыли свои бутики такие fashion-ритейлеры, как французский Cristian Louboutin на Большой Дмитровке и итальянский Loro Piana в Третьяковском проезде. Состав арендаторов Кузнецкого Моста пополнился флагманским магазином adidas Originals; также на нем ожидается открытие еще одного флагмана спортивной одежды – Nike.