Компания Ротенберга не собирается пересматривать стоимость Керченского моста

Строящее Керченский мост ООО «Стройгазмонтаж» не планирует пересматривать стоимость проекта, заявил «России 24» владелец компании Аркадий Ротенберг. Как передает ТАСС, он добавил, что генподрядчик и не может пересмотреть стоимость моста, которая была определена по итогам госэкспертизы. Сейчас работы ведутся в соответствии с установленной ценой.

Ротенберг напомнил, что мост обойдется в 227,992 млрд руб., из них «Стройгазмонтаж» уже освоил 30 млрд руб. Самую трудоемкую часть объекта – арку моста – подрядчик планирует возвести в середине 2017 г.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г.» без привлечения внебюджетного финансирования, напоминает ТАСС.