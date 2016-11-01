Подмосковье обложит налогом непроданные квартиры с 2017 года

Власти Подмосковья намерены обложить непроданные квартиры, оставшиеся на балансе застройщиков, налогом по ставке 2% от кадастровой стоимости, говорится в сообщении пресс-службы зампредседателя правительства региона Германа Елянюшкина. Это может принести в бюджет Подмосковья около 440 млн руб. ежегодно.

«С 2017 г. все непроданные квартиры, оставшиеся на балансе у девелоперов, подрядчиков, инвестфондов и банков, будут облагаться налогом на имущество организаций», — говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Московской областной Думы. Он предполагает внесение поправок в закон «О налоге на имущество организаций в Московской области». Депутаты Мособлдумы уже одобрили законопроект в первом и втором чтениях. Юридические лица в Подмосковье сегодня не уплачивают налоги на построенные жилые дома и помещения. Эти объекты недвижимости учитываются на балансе организаций как товарные остатки, а не основные средства.

В то же время федеральное законодательство разрешает региональным властям самостоятельно принимать решение о включении налогового режима в отношении новостроек. С 2014 г. он заработал в 27 субъектах РФ, а в 2017 г. начнет действовать и в Московской области. Подмосковные власти установили один год каникул по выплате этого налога, он начинается со дня постановки объекта недвижимости на баланс организации.

По данным подмосковного Минфина и УФНС России по Московской области, в регионе насчитывается 5432 жилых помещения в домах, которые введены в эксплуатацию, но не проданы частным владельцам. Их общая кадастровая стоимость превышает 20 млрд руб. Вовлечение этих квартир в налоговый оборот будет приносить бюджету Московской области около 440 млн руб. ежегодно.

«Новый налог позволит вывести на подмосковный рынок недвижимости дополнительный объем квартир. Застройщикам и их соинвесторам станет выгоднее продавать квадратные метры жилья быстрее, а следовательно – дешевле», – приводятся в материалах слова Елянюшкина.