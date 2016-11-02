Дом Наркомфина в Москве начнут реставрировать в 2017 году

Реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре начнется в 2017 г., сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Его цитирует агентство «Москва». По словам чиновника, концепция реставрации уже фактически завершена. В будущем году в здании начнутся первые противоаварийные работы.

Реставрация дома Наркомфина будет проводиться за счет внебюджетных источников средств, напомнил Емельянов.

В 2016 г. в Москве должны быть отреставрированы не меньше 120 объектов культурного наследия, ожидают в Мосгорнаследии. Он предложил дождаться результатов года.

«Дальше у нас в реставрацию входят объекты так называемого «Золотого острова». Это объекты, выходящие на Софийскую набережную. Противоаварийные работы завершены у нас на ул. Солянка, д. 7, - знаменитый дом с атлантами. Планируется, что в следующем году начнется нормальное проектирование проекта реставрации», - сказал чиновник.

В августе 2016 г. основным собственником дома Наркомфина стало ООО «Лига прав». До того компания купила в здании 2000 кв. м у группы Kopernik Александра Сенаторова, в августе этого года докупила еще 1600 кв. м. Остальная площадь из 4000 кв. м на середину августа оставалась в собственности физлиц. В августе Емельянов говорил, что компания собиралась отреставрировать здание за свой счет и сохранить его жилым.

Гендиректор ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян в августе не смог точно сказать, сколько будут стоить реставрация и ремонт. Он подчеркнул, что функциональное назначение дома сохранится. «Это будет жилой дом. Для жителей дома будут организованы зона питания, спортивный зал. Пятый этаж и цокольный этаж будут демонтированы. Это нежилые помещения, построенные в 30-50-е гг. Они использовались как для жилья, так и как технические помещения», - отметил он.