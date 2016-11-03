Мутко ответил на претензии FIFA к стадиону в Санкт-Петербурге

Вице-премьер России Виталий Мутко пообещал принять меры для уменьшения вибрации выкатного поля стадиона на Крестовском острове.

«Речь идет об определенных вибрационных процессах. Это строительный язык: как вы понимаете, такая глыба раскачиваться не может. Поле находится на нестабильной основе и поэтому требует определенного усиления», – сказал Мутко журналистам после посещения стадиона.

Он заверил, что технические решения для этого будут найдены, добавив, что доработка объекта не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. «Никаких дополнительных сумм это не будет стоить. Идет наладка стадиона в рамках проекта. Все идет в рамках того проекта, который есть», – сказал Мутко.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин отметил, что власти города разработали план мероприятий по ликвидации вибрации поля. «Мы понимали, что вибрации в полной мере избежать не удалось. Как любая подвижная конструкция, поле вибрирует. Наша задача – привести эту вибрацию в рамки допустимых значений», – сообщил Албин.

Он сказал, что стадионов с выкатным полем в мире всего четыре, включая строящийся в Петербурге. «Попробуйте попрыгать дома, на тротуаре, на футбольном поле. Всегда будет вибрация», – заявил чиновник.

Ранее стало известно, что у комиссии FIFA возникли претензии к уровню вибрации поля стадиона.

Арену на Крестовском острове начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 г. на месте стадиона имени Кирова. Сроки ввода объекта много раз переносились, а стройка неоднократно дорожала. В связи с заявкой на ЧМ-2018 уже после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям FIFA по вместимости и безопасности. Новый стадион будет рассчитан на 68 000 зрителей, общая площадь объекта составит около 280 000 кв. м.