В Нидерландах через год может появиться первая пластиковая дорога

К концу 2017 г. в Нидерландах могут появиться первые пластиковые дороги. Как сообщает ТАСС, это станет возможным благодаря подписанному недавно соглашению между компаниями KWS, Wavin и Total.

Концепт пластиковых дорог был разработан KWS в 2015 г. Речь идет о производстве модулей из переработанного пластика для строительства автомобильных дорог. Эти модули способны выдерживать такую же нагрузку, как и асфальт, но имеют по сравнению с ним ряд преимуществ. Они легче, и их поэтому проще транспортировать, собирать и поддерживать в рабочем состоянии, а почва при этом гораздо меньше подвержена оседанию. Внутри они полые, и в них сохраняется место для коммуникаций и системы дренажа. Когда срок службы модулей истечет, их можно будет снова пустить в переработку.

«Совместно с Wavin и Total у нас теперь имеется достаточно знаний, опыта и ресурсов, чтобы приступить к конкретным шагам по реализации этого проекта, - отметили изобретатели пластиковых дорог Анне Кудстаал и Симон Йорритсма. - Мы ожидаем, что прототип будет готов уже к концу 2017 г.». Построят такую дорогу в Нидерландах, но где именно, пока неясно.

«Мы очень рады, что имеем возможность поучаствовать в этом инновационном проекте и поделиться своим опытом по переработке и использованию полимеров, - рассказал старший вице-президент подразделения Total по разработке и производству полимеров Хавьер Бонтемпс. - Соглашение соответствует нашей приверженности максимально использовать вторичную переработку и тем самым снижать негативные экологические последствия от нашей деятельности».