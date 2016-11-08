В центре Москвы реконструируют здания Генпрокуратуры

В центре Москвы будет реконструирован комплекс зданий Генпрокуратуры, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. Это решение приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) во главе с мэром Сергеем Собяниным. Реконструированы и переоснащены будут здания по адресам: Большая Дмитровка, вл. 15А, стр. 1, 2, 3, Глинищевский переулок, вл. 10/15Б, стр. 4, вл. 8, стр. 1 (ЦАО).

Это пять зданий административно-делового назначения общей площадью 10 000 кв. м. Они находятся в границах объекта культурного наследия. Это был жилой дом, где в 1904–1917 гг. проходили заседания литературно-художественного кружка под руководством поэта В. Брюсова, середина XVIII, XIX века (ул. Большая Дмитровка, д. 15А). Здание по адресу Глинищевский переулок, д. 8, стр. 1, является выявленным объектом культурного наследия – «Доходный дом купца В. Пегова, 1870-е гг., 1885 г. (в основе – главный дом и флигель усадьбы Н. Ширяевой, 1836 г.)».

«Поскольку указанные объекты расположены в охранной зоне, реконструкция возможна в габаритах существующих зданий. Проектная документация будет согласована с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия», – цитирует агентство председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.