Минстрой поддержал планы по снижению температуры горячей воды на 10 градусов

Минстрой России поддержал инициативу Роспотребнадзора снизить температуру горячей воды в квартирах на 10 градусов, сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Он привел данные экспертов, согласно которым «вода при 50 градусах безопасна при соблюдении определенных условий: закрытая система горячего водоснабжения, не реже раза в квартал необходимо проводить профилактику через температурные шоки, повышая температуру воды до 70 градусов, качество исходной и подогреваемой воды должно соответствовать требованиям».

Снизить минимальную температуру горячей воды до 50 градусов предложил Роспотребнадзор. Уведомление о начале разработки такого законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Российская газета». По мнению авторов проекта, это позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение, в первую очередь на подогрев воды.

Чибис заявил, что раньше горячая вода и так подавалась нагретая до 50 градусов. С предложением увеличить температуру после аварии в 80-х годах, когда люди заболели легионеллезом, также выступал Роспотребнадзор. В 2009 г. в СанПиН были внесены изменения, согласно которым температура горячей воды должна варьироваться в диапазоне от 60 до 75 градусов, чтобы бактерии не имели возможности выжить.

По словам Чибиса, Минстрой России инициировал проработку возможности вернуть температуру горячей воды на уровень 50 градусов. Для этого научные институты провели исследования и выяснили, что эпидемия была связана с нарушением технологий при проведении ремонтных работ. Результаты исследований также показали, что понижение температуры не вызовет появления бактерии в воде, заверил замминистра.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал (ЛДПР) считает предложенную Роспотребнадзором меру непродуктивной и подчеркивает, что такая мера не приведет к экономии средств, передает «РИА Новости». «Это непродуктивно, неадекватно, и ни к какой экономии это не приведет», - сказал РИА Новости Фургал.

Он отметил, что «Роспотребнадзор не занимается экономикой и уж тем более горячей водой».