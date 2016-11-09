Sberbank CIB продал долю бизнес-центра «Белая площадь»

Компания O1 Properties выкупила у Sberbank CIB акции проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь». Об этом сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB. Сумма сделки не раскрывается.

В декабре 2012 г. Sberbank CIB проинвестировал $100 млн в покупку 33% привилегированных конвертируемых акций в проектной компании, владеющей бизнес-центром «Белая площадь» (неофициально сделку оценивали примерно в $1 млрд). В декабре 2015 г. Sberbank CIB частично продал акции проектной компании и в настоящее время осуществляет полный выход из данной инвестиции.

Бизнес-центр «Белая площадь» расположен рядом со станцией метро «Белорусская» и состоит из трех офисных зданий класса А, между которыми располагается пешеходная зона.