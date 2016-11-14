Владислав Доронин ушел с поста председателя совета директоров Capital Group

Совладелец девелоперского холдинга Capital Group Павел Тё избран председателем совета директоров компании. На этом посту он сменил основателя компании Вячеслава Доронина. Об этом говорится в сообщении холдинга.

В новом качестве Тё будет отвечать за стратегическое развитие, формирование портфеля перспективных площадок под будущие проекты, взаимоотношения со стратегическими партнерами и органами госвласти.

«Перед компанией сейчас стоит задача разработки и реализации стратегии развития в текущей экономической ситуации и условиях низкого рынка. В последние два года мы активно инвестировали в перспективные площадки и намерены продолжать формировать пул площадок для дальнейшего развития компании как минимум на ближайшие 10 лет», – заявил Тё, слова которого приводятся в сообщении компании.

Первоочередными проектами компании, по его словам, являются жилое строительство на Софийской набережной напротив Кремля, возведение трех небоскребов на Краснопресненской набережной и проект на набережной Тараса Шевченко, на территории Бадаевского пивоваренного завода.