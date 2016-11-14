Генпрокуратура насчитала в России почти 40 000 обманутых дольщиков

Число обманутых дольщиков в России в настоящее время составляет почти 40 000 граждан, в стране страны насчитывается 745 проблемных объектов в сфере долевого строительства, сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антон Головин.

«На данный момент по всей стране зарегистрировано порядка 39 000 граждан, имеющих проблемы в сфере долевого строительства. Таких объектов в этой сфере по всей стране 745», – сказал представитель Генпрокуратуры РФ в ходе круглого стола в понедельник в Москве.

Он отметил, что «ситуация в этой сфере постепенно выправляется, поскольку еще несколько лет назад в стране насчитывалось 70 000–80 000 обманутых дольщиков».

По его словам, проблемных объектов нет только в 20 регионах.

За девять месяцев 2016 г. прокурорами выявлено более 7000 нарушений закона в долевом строительстве, в отношении виновных возбуждено 456 уголовных дел.