Минэкономразвития выступило против снижения температуры горячей воды в квартирах

Минэкономразвития не одобрило предложение о снижении на 10 градусов температуры горячей воды в квартирах, отметив, что тарифы для россиян при этом не будут понижены, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, министерство изначально выступало против данной инициативы. Снижение температуры горячей воды технически на 10 градусов возможно.

«Однако до принятия решения о таком снижении необходимо обеспечение определенных инфраструктурных характеристик поставки горячей воды. Снижения тарифов и платежей граждан за горячее водоснабжение, по нашей оценке, не произойдет», - подчеркнул он.