В Москве построили более 5 млн кв.м​ недвижимости за 10 месяцев этого года

За первые 10 месяцев этого года в Москве введено 413 новых объектов недвижимости общей площадью более 5 млн кв.м. При этом две трети из этих объектов (272 обьекта) — жилые дома. об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

По его словам, общая площадь введенного жилья с начала года составила более 2,9 млн кв.м. При этом более 400 000 кв.м жилья построено с начала года за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, а остальное приходится на средства инвесторов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по итогам года в Москве планируется ввести не менее 8 млн кв.м недвижимости различного назначения, до половины из которых придется на жилье.