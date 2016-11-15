В Москве построят восемь отелей в текущем году

С начала текущего года в Москве построено пять гостиниц и до конца года планируется ввести еще три, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Среди недавно открытых такие отели, как «Стандарт отель 4*» на Тверской, сетевые 3-звездочные гостиницы: на Ленинградском проспекте – «Ибис», в Строгине – Hampton by Hilton.

Левкин отметил, что все гостиницы в столице строятся инвесторами – город не вкладывает в их строительство бюджетные средства. По его словам, начиная с 2011 г. в Москве построена 31 гостиница.

В преддверии чемпионата мира по футболу более 800 гостиничных объектов в Москве, среди которых около 200 хостелов, прошли классификацию с присвоением категории звездности. На сегодняшний день размещение туристам в Москве предлагают более 2000 гостиниц различных уровней.