Московский кредитный банк готов завершить долгострой «Гусарская баллада» за 1,5 года

Основной кредитор одного из самых проблемных долгостроев Московского региона – ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове – Московский кредитный банк готов достроить его за 1,5 года, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Подмосковья Германа Елянюшкина.

Банк может возобновить работы на стройплощадках 24-го и 25-го корпусов жилкомплекса в I квартале 2017 г., после решения арбитражного суда о передаче финансовой организации имущества и обязательств банкротящейся группы компаний «Жилищный капитал».

Возведение корпуса 24 займет 1,5 года с момента возобновления достройки, корпуса 25 – 13 месяцев. Точные даты начала работ зависят от сроков передачи объектов новому инвестору в рамках процедуры банкротства прежнего застройщика.

Проект ЖК «Гусарская баллада» стартовал в 2005 г., в Одинцове планировалось построить 24 корпуса эконом-класса общей площадью более 500 000 кв. м.

В феврале 2015 г. застройщик «Жилищный капитал» приостановил возведение шести недостроенных корпусов. После ухода нескольких партнеров компания была переименована в «Алеутстрой» и оказалась в стадии банкротства. На руководителей компании заведено уголовное дело по статье «мошенничество».

Строительные работы были возобновлены после решения Московского кредитного банка о финансировании достройки жилкомплекса.