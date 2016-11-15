Жилой микрорайон построят в промзоне в Филях

На территории бывшего завода железобетонных изделий и труб в районе Филевского парка планируется построить новый жилой микрорайон. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

Под строительство жилого квартала общей площадью около 660 000 кв. м расчистят территорию в 32,13 га. Площадь многоквартирных домов составит 592 250 кв. м. «Предполагается не только строительство жилого района, но и создание большой рекреационной зоны, на берегу Москвы-реки, по сути дела новая набережная», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила на заседании президиума, что сегодня территория занята строениями производственного и коммунального назначения, большая часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии. «Прямой доступ к Москве-реке ограничен, берег неблагоустроен, а зеленые насаждения в запущенном виде», – сказала Княжевская, слова которой приводит «Интерфакс».

Предполагается, что в новом микрорайоне смогут проживать 13 500 жителей. Район также создаст около 2000 рабочих мест. Проект планируется реализовывать с привлечением средств частных инвесторов. За счет городского бюджета будут построены часть жилья, которое выделят очередникам, и автомобильный мост через Москву-реку, который соединит Береговой проезд и Шелепихинскую набережную.