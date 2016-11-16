Москва заработала 23,3 млрд рублей на продаже квартир

С начала года столичные власти заработали 23,3 млрд руб. на продаже квартир - через электронные торги было продано 2 700 объекта, постоенных за счет городского бюджета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберта Суниева.

Ранее агентство городских новостей «Москва» также соссылкой на Суниева сообщало , что в октябре московские власти продали 149 квартир и выручили за них 1,1 млрд руб. По его словам, проданные квартиры расположены в жилых комплексах «Некрасовка», «В Солнцево», «На Базовской», «На Нижегородской» и «Бескудниково».

«Максимальное среднее увеличение стоимости (700 000 руб.) зафиксировано на торгах по ЖК «На Нижегородской». Повышение цены вызвано тем, что в данном жилом комплексе заканчиваются свободные квартиры и на весь пул аукциона - 20 квартир - заявилось 79 участников», — отметил Суниев (цитата по агентству «Москва»).