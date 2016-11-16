Интерес арендаторов к недорогим квартирам в Москве падает

Спрос на аренду однокомнатных квартир в Москве за год снизился на 10%, подсчитали аналитики компании «Инком-недвижимость». В то же время спрос на аренду многокомнатных квартир вырос на 23,5%.

Эксперты компании отмечают значительное снижение спроса на низкобюджетные квартиры. Так, за год спрос на объекты в «хрущевских» пятиэтажных домах упал на 6,2%, в старых панельных 9-14-этажках еще больше – на 13,3%. Востребованность квартир в «сталинках» за год понизилась на 66,7%.

Между тем, квартиры в современных домах растут в спросе. Наибольшим интересом у арендаторов пользуются варианты в современных панельных домах – в октябре-ноябре этого года они занимают 57% от общего объема сделок, увеличение показателя за год составляет 18,7%.

Однако однокомнатные и двухкомнатные квартиры остаются наиболее востребованными на массовом рынке аренды жилья: на их долю приходится 37% и 26,5% от общего спроса соответственно.