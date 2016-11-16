ФАС: Тема снижения температуры горячей воды в жилье не обсуждается

Правительство не обсуждает вопрос о снижении температуры горячей воды, которая подается в квартиры, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Как передает «Интерфакс», он сказал это на правительственном часе в Госдуме. По его информации, такие предложения и не поступали в правительство. Понижение температуры «опасно с точки зрения холодов, быстро наступающих, с точки зрения эпидемиологической ситуации», добавил чиновник.

Артемьев напомнил, что нормативы качества оказания услуг ЖКХ, в том числе температура теплоносителя, утверждаются правительством.

Снизить минимальную температуру горячей воды до 50 градусов предложил Роспотребнадзор. Уведомление о начале разработки такого законопроекта ведомство опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов. По мнению авторов проекта, это позволит снизить тарифы на горячее водоснабжение, в первую очередь на подогрев воды.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень поддержал идею снизить температуру горячей воды в жилых домах, отметив, что эксперты предлагают уменьшить ее до 50 градусов, но раз в сутки прогревать до 70 - для дезинфекции. По его словам, мировой опыт подсказывает, что это более эффективная мера.

Минэкономразвития предложение о снижении температуры воды не одобрило. Это ТАСС сообщил представитель ведомства. По его словам, министерство изначально выступало против данной инициативы. Снижение температуры горячей воды технически на 10 градусов возможно. «Однако до принятия решения о таком снижении необходимо обеспечение определенных инфраструктурных характеристик поставки горячей воды. Снижения тарифов и платежей граждан за горячее водоснабжение, по нашей оценке, не произойдет», - подчеркнул он.