Москва не будет реконструировать Алтуфьевское шоссе

Столичные власти отказались от планов по реконструкции Алтуфьевского шоссе, сообщил в эфире радиостанции «Москва ФМ» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Провели математические расчеты и пришли к выводу, что на сегодня реконструкция этой трассы нецелесообразна. Затраты будут очень большими, а транспортный эффект – минимальным», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что при реконструкции вылетных магистралей значительная часть времени, усилий и средств уходит не на расширение самого дорожного полотна, а на перекладку инженерных коммуникаций, расположенных под трассой.

Глава стройкомплекса напомнил, что за последние годы была завершена реконструкция восьми крупных вылетных магистралей, а также 13 развязок на МКАД.