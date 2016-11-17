Собственники торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга расширяют зону ресторанов и кафе

Конкуренция на рынке торговой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга продолжает усиливаться, что заставляет собственников торговых центров искать новые способы удержания покупателей. Они делают ставку на зону общественного питания. Пока этот сегмент в среднем занимает 4–5% арендных площадей в торговых центрах обеих столиц, но в некоторых объектах доля ресторанной дозы приближается к среднему европейскому показателю – 15%, подсчитали аналитики компании JLL.

По подсчетам компании, в Москве работает 104 качественных торговых центра общей площадью 4,94 млн кв. м, что превышает показатели большинства европейских столиц, в Санкт-Петербурге – 58 объектов (2,2 млн кв. м).

Лидерами по доле площадей, занятых заведениями общественного питания, в Москве являются торговые центры «Европейский» (15,4%), «АФИмолл сити» (10,9%), «Атриум» (10,7%) и «Охотный Ряд» (10,3%). По количеству ресторанных помещений первую строчку также удерживает «Европейский» (67 заведений), далее следуют «Авиапарк» (60) и «АФИмолл сити» (51 заведение).

«Залогом успеха является не только объем предложения в сегменте F&B (рестораны и кафе), но и его разнообразие. Чем больше концепций и кухонь представлено в торговом центре, тем шире охват аудитории. Также собственникам стоит обращать внимание на уникальные, авторские концепции, единственные в своем роде, так как они могут стать точками притяжения покупателей», – комментирует Татьяна Мальянова, начальник отдела аренды торговых центров компании JLL.

Доля предложения категории фастфуд в торговых центрах Москвы и Петербурга наиболее близка к европейским значениям и составляет около 30% в общем объеме площадей, занимаемых ресторанами и кафе. Показатели в других основных категориях серьезно различаются: доля ресторанов с обслуживанием в торговых объектах обеих столиц значительно превышает европейский уровень – более 50% против 35%. Категория кафе, наоборот, не насыщена по сравнению с Европой: в Санкт-Петербурге доля таких заведений в составе F&B арендаторов торговых центров составляет 15%, в Москве – лишь 10%, в то время как в европейских ТЦ – 25%. Значительное преобладание одной категории над другими означает ограниченность разнообразия предложения.