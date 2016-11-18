ВТБ до конца года может получить 49% акций и землю «Мосметростроя» за долги

Компания «Мосметрострой» договаривается с банком ВТБ о реструктуризации кредита на сумму более 30 млрд руб. В рамках урегулирования долга ВТБ до конца года получит 49% акций «Мосметростроя», затем банку будут переданы непрофильные активы компании, сообщает газета «Известия» со ссылкой на гендиректора «Мосметростроя» Сергея Жукова.

Сделка будет завершена в середине 2017 г., после чего у компании не останется долгов, но появится новый акционер. При этом 51% акций останется у текущих акционеров. Предполагается, что ВТБ получит и акции, и земли компании, однако ранее обсуждалось, что к банку перейдет только один из этих активов, при этом у акционеров «Мосметростроя» останется право обратного выкупа активов до 2025 г. Жуков рассказал газете, что в ходе переговоров настаивал на том, чтобы сохранить ВТБ в качестве долгосрочного финансового партнера.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 41,55% голосующих акций «Московского метростроя» - это обыкновенные акции общества. Между тем в сделку войдут неголосующие – привилегированные – акции, на которые согласие ФАС не требуется.

Жуков также ранее рассказывал, что компания может расплатиться с ВТБ непрофильными активами. Речь идет об участках под застройку в бывших промзонах – на них уже получены градостроительные планы. Всего таких площадок восемь примерно на 50 га.

«Мосметрострой» – крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве. Компания принадлежит бизнесменам Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву. На компанию приходится около 40% всех строящихся в Москве линий метро. Несмотря на это компания убыточна: в 2015 г. ее чистый убыток составил 119,7 млн руб.