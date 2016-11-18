Власти Москвы начали перечислять деньги на компенсации за снос самостроев

Правительство Москвы начало перечисление денег столичным префектурам для компенсации сноса владельцам построек, которые признали незаконными, говорится в сообщении департамента экономической политики.

Первой получила деньги префектура Северо-Западного административного округа: 16 ноября на ее счет были перечислены 1,036 млн руб. для выплаты компенсации ООО «Природа-Илал» за снос строения площадью 216,4 кв. м на Строгинском бульваре. Выплата компенсации непосредственно собственнику будет произведена после выпуска распоряжения префекта, уточняется в материале.

«График последующих перечислений в адрес префектур зависит от времени поступления заявок на компенсацию от бывших владельцев строений», — говорится в сообщении департамента.

Для получения средств собственник снесенного объекта должен обратиться в префектуру соответствующего административного округа с заявлением на возмещение ущерба. Наряду с заявлением он должен представить в префектуру документы, подтверждающие прекращение его права собственности на снесенную постройку и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Выплата компенсаций осуществляется городскими префектурами в срок не позднее двух месяцев со дня обращения собственника, добавляется в материале.

В декабре 2015 г. правительство Москвы приняло порядок демонтажа самостроя и утвердило перечень из 104 сооружений, подлежащих сносу. В ночь на 9 февраля эти объекты начали сносить. Позже список был дополнен еще 107 объектами, из которых 30 владельцы демонтировали заранее. В ночь с 28 на 29 августа более 90 объектов недвижимости, попавших во второй список, были демонтированы.