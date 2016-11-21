Более 40% россиян недовольны своими жилищными условиями

В улучшении жилищных условий нуждается 41% россиян. При этом каждый пятый россиянин готов рассмотреть аренду в качестве способа решения жилищного вопроса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным центра, среди тех, кто хочет сменить жилье, конкретные планы строит 61%, из них 12% – в ближайший год, еще по 11% – в течение двух-трех лет. А 36% опрошенных сказали, что такая потребность есть, но пока улучшать жилищные условия они не планируют.

Из тех, кто готов рассматривать аренду в качестве улучшения жилищных условий, 7% готовы снимать жилье продолжительное время. При этом заметно выше доля потенциальных нанимателей в Москве и Петербурге (30%), отмечают во ВЦИОМе. В числе основных причин, по которым люди готовы арендовать жилье, – желание жить отдельно от родителей и переехать ближе к работе, учебе, родственникам.