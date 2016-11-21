Объем выдачи ипотечных кредитов в России вырос на 32% за 10 месяцев

Объем ипотечных кредитов, выданных в России за январь – октябрь 2016 г., составил 1,15 трлн руб., что на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

«Основным фактором развития ипотеки в 2016 г. является снижение уровня процентных ставок в экономике», – поясняется в пресс-релизе. В сообщении также говорится, что снижение ключевой ставки до 10% годовых запустило в октябре очередной цикл снижения ставок по ипотеке активными участниками рынка. «Это стало дополнительным фактором небольшого замедления темпов роста рынка ипотеки, поскольку некоторые заемщики, планировавшие выйти на сделку в октябре, решили воспользоваться более выгодными условиями», – указано в сообщении. АИЖК ожидает, что снижение ставок отразится на росте выдачи в ноябре – декабре.

По оценке агентства, ставки по ипотеке вернулись на докризисный уровень. АИЖК прогнозирует выдачу ипотечных ссуд на 1,5 трлн руб. в 2016 г. и на 1,7–1,8 трлн руб. в 2017 г.