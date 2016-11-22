Правительство одобрило законопроект об участках недр местного значения

Правительство одобрило законопроект о порядке предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи полезных ископаемых при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина, поправки будут внесены в Госдуму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Законопроектом предлагается установить, что участки недр местного значения предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях исполнения государственного (муниципального) контракта или договора на ведение дорожной деятельности без проведения аукционов. Это позволит сократить затраты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, уменьшить сроки получения лицензии на право пользования недрами и сократить сроки реализации проектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог», – считают в правительстве.

Лицам, с которыми заключен договор на дорожную деятельность, такие участки недр местного значения предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на срок исполнения договора, передает ТАСС.

Законопроектом также предлагается установить, что общераспространенные полезные ископаемые, добытые в соответствии с лицензией на пользование недрами для исполнения договора на дорожную деятельность, должны использоваться для целей и в объеме, которые необходимы для выполнения работ, предусмотренных таким договором.