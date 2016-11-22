Строительство инновационного центра в «Сколково» обойдется в $7 млрд

Инвестиции в проект инновационного центра «Сколково» на западе Москвы предварительно можно оценить в $7 млрд, рассказал генеральный директор «ОДАС Сколково» Антон Яковенко на конференции «Комфортный город. История успеха масштабных проектов».

Он напомнил, что реализация проекта началась в 2010 г. с конкурса на архитектурную концепцию генерального плана территории.

Яковенко отметил, что в настоящее время можно говорить о завершении первой строительной фазы, 75% объектов проектируются или строятся, имеют инвестора. По его оценке, в настоящее время инвестиции уже достигли $4 млрд.

Планируется, что полностью проект будет достроен в 2020 г.

Инновационный центр «Сколково» – государственный проект, реализуемый с привлечением инвесторов. На площади 400 га будет построено в общей сложности 2,6 млн кв. м недвижимости различного назначения.