За десять лет в Москве построили 10 млн кв. м офисов

В Московском регионе с 2007 г. ввели в эксплуатацию более 10 млн кв. м офисных площадей, подсчитали эксперты компании Knight Frank.

Любопытно, что этот объем ввода сопоставим с рынками офисной недвижимости Милана (10,3 млн кв. м), Вены (10,8 млн кв. м) и превосходит объем рынка офисов Цюриха (9,4 млн кв м).

Пик ввода дорогих офисов класса А пришелся на 2014 г. (713 000 кв. м), класса В — отмечен в 2008 г. (1,4 млн кв. м). Тогда на рынок вышло сразу около15 офисных объектов класса А, в том числе МФК «ОКО», бизнес-парк «Comcity», башня «Евразия».

За 10 лет претерпели изменения условия договоров аренды офисной недвижимости: так, в 2007 г. ставки аренды номинировались исключительно в долларах или евро, сегодня большая часть договоров подписывается в рублях. В валютных договорах курс валюты либо фиксируется, либо указывается валютный коридор. Срок договоров офисной аренды сократился с 5-10 лет до 3-5 лет.

Совокупный объем рынка качественной офисной недвижимости Москвы на конец III квартала 2016 г., по подсчетам компании, составил 15,8 млн кв. м.

В 2016 г. эксперты компании ожидают минимальный объем ввода качественных офисов за историю существования рынка – около 420 000 кв. м. А 2017 г. может стать еще менее результативным годом — ожидается ввод не более 271 000 кв. м офисных площадей.