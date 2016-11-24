Комиссия одобрила продажу 49% аэропорта Владивосток сингапурской Changi

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по приобретению сингапурской Changi 49% акций аэропорта Владивостока, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Как сообщалось, АО «Международный аэропорт Шереметьево» рассчитывает закрыть сделку по продаже двух управляющих компаний аэропорта Владивостока до середины декабря. Речь идет о 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% + 1 обыкновенная акция ОАО «Международный аэропорт Владивосток», которые МАШ планирует продать консорциуму РФПИ, «Базэла» и Changi, победившему в соответствующем конкурсе еще в феврале 2015 г.

Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) после завершения сделки по покупке аэропорта Владивостока консорциумом инвесторов планирует сконцентрироваться на развитии перевозок и повышении качества обслуживания в аэропорту.