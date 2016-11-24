Минюст хочет пересмотреть запрет на изъятие единственного жилья у должников

Минюст подготовил законопроект, уточняющий требования к единственному жилью должника. Речь идет о жилье, которое не может быть изъято в счет долга, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

На данный момент согласно закону, взыскано может по исполнительным документам не может быть единственное жилье должника и его семьи. Исключение составляет недвижимость, являющаяся объектом ипотеки.

Ведомство предлагает теперь распространять запрет на изъятие только той недвижимости, которая не превышает законодательную норму предоставления площади жилого помещения. Норма площади устанавливается регионами индивидуально. В Москве эта норма составляет 18 кв. м на человека.

Законопроектом также уточняются детали по самому процессу обращения взыскания на недвижимость.