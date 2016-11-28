Благоустройство нечетной стороны Бульварного кольца обойдется Москве в 3,6 млрд рублей

Власти Москвы выделят до 3,6 млрд руб. на благоустройство нечетной стороны Бульварного кольца в 2017 г. Соответствующий аукцион объявлен департаментом Москвы по конкурентной политике, сообщает портал Rostender.info.

Победителю предстоит обустроить проезжую часть во внутренние дворы и парковочные зоны, отремонтировать тротуары, смотровые колодцы, установить навигационные пилоны, остановочные павильоны и велопаркови. Кроме того, подрядчик должен будет отремонтировать фасады зданий общей площадью более 237 700 кв. м и кровли (10 150 кв. м).

Весной текущего года власти Москвы выделили 4,62 млрд руб. на благоустройство четной стороны Бульварного кольца. Подрядчиком стало ООО «Спецстрой» (Москва).