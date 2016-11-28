Программа капремонта в России не выполнена и наполовину

Программа капремонта в России за 2016 г. выполнена на 44%. Но при этом показатели выполнения капремонта в многоквартирных домах выросли в 2 раза с прошлого года, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, передает «Интерфакс».

За 9 месяцев текущего года, по словам министра, отремонтировано более 21 000 жилых домов, а собираемость взносов на капремонт составляет в среднем по стране 81,7%. «Это значит, что люди поверили в целесообразность этой программы, теперь их интересует качество выполнения ремонта», – сказал Мень, добавив, что низкие темпы выполнения этой программы недопустимы (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь замглавы Минстроя Андрей Чибис уточнил, что по состоянию на октябрь 2016 г. число отремонтированных домов в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «РИА Новости». Он также обратил внимание на принцип, что деньги, собранные на капремонт, должны расходоваться на программу капремонта того года, в котором они собраны.

Согласно планам правительства в 2016 г. капремонт должен быть проведен в 40 000 многоквартирных домов России.