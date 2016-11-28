АФК «Система» заработала на девелоперском бизнесе 8,3 млрд рублей с начала года

Выручка АФК «Системы» в сегменте «недвижимость» составила 2,8 млрд руб. в III квартале 2016 г., говорится в сообщении компании.

«Система» впервые публикует результаты сегмента «недвижимость», куда входят девелоперская компания «Лидер-инвест» и два рентных актива: «Бизнес-недвижимость» и «Мосдачтрест». В компании не раскрывают динамику показателей.

За 9 месяцев доходы составили 8,3 млрд руб. OIBDA сегмента по итогам квартала составила 1,5 млрд руб., за 9 месяцев – 3,7 млрд руб.

Чистая прибыль в III квартале составила 1,1 млрд руб., за 9 месяцев – 2,3 млрд руб.

Половина выручки сегмента приходится на «Лидер-инвест». По итогам квартала доходы составили 1,38 млрд руб.

«Основной вклад в показатель внесло признание выручки от продажи квартир в московских жилых комплексах "Дом на Люсиновской", "Дом на Самаринской" и "Дом на Изумрудной", – отмечают в "Системе".

OIBDA «Лидер-инвеста» составила 396 млн руб. по итогам квартала, что соответствует рентабельности по OIBDA на уровне 28,6%. В III квартале компания заработала чистую прибыль в размере 475 млн руб.

В III квартале рентные активы АФК «Система» («Бизнес-недвижимость» и «Мосдачтрест») получили совокупную выручку в размере 1,4 млрд руб. в основном за счет доходов от сдачи в аренду недвижимости в коттеджном поселке «Серебряный Бор», доходов от аренды офисов на территории Москвы, а также реализации активов.

OIBDA рентных активов составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль достигла 624 млн руб.