Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы упали почти на треть

Инвестиции в коммерческую недвижимость Европы за три квартала 2016 г. упали на 28,7% до 128 млрд евро, подсчитали аналитики компании Knight Frank.

В III квартале 2016 г. инвесторы вложили в европейскую коммерческую недвижимость 37,1 млрд евро, что стало минимальным значением с I квартала 2014 г., говорится в исследовании компании. Снижение по сравнению с III кварталом 2015 г. составило 40,2%.

Падение объемов инвестиций объясняется снижением активности игроков на трех ключевых рынках — Великобритании, Германии и Франции. Причиной падения рынка инвестиций Великобритании стал референдум о выходе страны из ЕС. Замедление темпов развития рынков Франции и Германии связано с высокой осторожностью игроков.

За три квартала объем инвестиций в коммерческую недвижимость Великобритании составил 33 млрд евро, Германии – 24,6 млрд, Франции – 13,9 млрд евро. Швеция находится на 4-м месте с показателем 8,1 млрд евро.

Инвестиции в коммерческую недвижимость России просели не так глубоко, как на европейских рынках в целом - снижение в России составило 6,1% ( до 1,8 млрд евро). «На российский рынок влияние референдума было не столь существенным, что отразилось в меньших темпах снижения объемов инвестиций в коммерческую недвижимость. Ситуация на российском рынке относительно 2015 г. несколько стабилизировалась, за три квартала мы по сути повторили показатели прошлого года. Но мы ожидаем завершения ряда крупных сделок в IV квартале 2016 г., тем самым годовой объем инвестиций может превысить уровень прошлого года», - комментирует Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank.