АИЖК продаст с аукциона землю в Сочи под жилую застройку более чем за 420 млн рублей

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выставило на торги 10 земельных участков в Сочи (Хостинский район), находящихся в федеральной собственности. Общая площадь участков – 68,67 га, говорится в сообщении АИЖК.

Участки могут быть использованы как для многоэтажной жилой застройки, так и для строительства индивидуального жилья. Они разделены на два лота с начальной ценой в 168,4 млн руб. за первый (34,13 га) и 255,5 млн руб. – за второй (34,54 га).

Хостинский район располагается между центральным (старым) Сочи и Адлером. Он включает в себя прибрежные поселки, санаторные пригороды Сочи. Там сохранилось немало туристических объектов региона – Сочинский дендрарий, гора Ахун, – а также уникальные природные ландшафты.

Кроме того, АИЖК проводит аукцион по продаже двух земельных участков в Тюмени, в районе Плеханово. Участки общей площадью 4,4 га находятся в федеральной собственности и могут быть использованы победителями аукциона для многоэтажной жилой застройки.

Начальная цена участков составляет 26,1 млн руб. (2,1 га) и 27,93 млн руб. (2,29 га).