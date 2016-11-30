В ноябре снизилось число квартир в новостройках Москвы из-за предновогодних распродаж

Ноябрь оказался самым скромным месяцем по количеству новых проектов в Москве. В ноябре между Третьим транспортным кольцом и МКАД насчитывалось 285 новостроек с общим объемом предложения почти 1,4 млн кв. м квартир, что на 4,9% меньше, чем в октябре, подсчитали эксперты «ИРН-консалтинга». За это время продажи стартовали только в одной новостройке – девелоперская компания «Лидер инвест» приступила к реализации нового жилого комплекса «Дом в Кузьминках» (126 квартир общей площадью 6924 кв. м).

Руководитель «ИРН-консалтинга» Татьяна Калюжнова связывает ноябрьское снижение объемов предложение увеличением спроса, которому, в свою очередь, способствовало большое количество акций и скидок, в том числе приуроченных к наступающему Новому году. Самые большие темпы продаж традиционно демонстрировали сегменты эконом и комфорт. По данным «ИРН-консалтинга», в ноябре 2016 г. общее количество квартир в продаже составило 20 681 штуку.

В разрезе округов самое большое снижение объемов предложения зафиксировано в Юго-Восточном и Южном округах, лидирующих по количеству новостроек эконом- и комфорткласса.

Из-за снижения доли эконом- и комфорткласса в общем объеме предложения заявленная средняя цена метра в ноябре 2016 г. немного превысила октябрьский уровень: 198 700 руб. против 197 500 руб. Однако благодаря скидкам и акциям цена сделок, напротив, уменьшилась. По данным «ИРН-консалтинга», в разрезе классов цены почти не изменились. Так же, как и в разрезе округов. В ноябре 2016 г. квартиру в столичных районах между ТТК и МКАД можно было приобрести в среднем за 13,4 млн руб.