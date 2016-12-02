Власти Подмосковья отказались от парка «Россия» по идее Шойгу

Власти Московской области решили ликвидировать организацию, которая должна была строить этнографический парк «Россия», сообщило Минкультуры Московской области. «Распоряжением правительства Московской области от 28 сентября 2016 года принято решение о ликвидации ГБУ "Дирекция парка "Россия". В настоящее время проходят ликвидационные мероприятия. В конце декабря будет подписан ликвидационный баланс», - говорится в комментарии ведомства.

В 2012 г. идея Сергея Шойгу, тогдашнего губернатора Московской области и президента Русского географического общества (РГО), была поддержана Владимиром Путиным. В 2013 г. Шойгу объявил о начале реализации своего проекта. Парк должен был представлять Россию в миниатюре, концепцию разрабатывала Cushman & Wakefield. Полностью объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2020-2021 гг. Под строительство парка власти Домодедово предоставили землю площадью 1000 га в районе сельских поселений Барыбино и Ильинское.

Гендиректором ГБУ «Дирекция парка «Россия» назначили бывшего замминистра культуры Ивана Демидова. Первоначальный проект предполагал, что на освоение 754 га понадобится около $8 млрд, частные средства в проекте должны были составить $4,8 млрд. СМИ писали, что Московская область отказалась от строительства тематического парка из-за отсутствия инвесторов.