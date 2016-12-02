«Роснано» продала долю в СП с «Мортон» группе «ПИК»

АО «Роснано» продало свою долю в домостроительном комбинате ДСК «Град» группе «ПИК», говорится в сообщении корпорации. Объем инвестпроекта ранее был оценен в 9 млрд руб., включая долю «Роснано» (владеет 40% ДСК) в размере 2 млрд руб.

Как отмечают в «Роснано», доходность сделки составила 16%. Исходя из этой оценки, сумма сделки могла составить около 2,3 млрд руб. В корпорации не раскрывают финансовую сторону сделки.

ДСК «Град», расположенный в Наро-Фоминском районе Подмосковья, был запущен в 2014 г. как совместный проект «Роснано» с ГК «Мортон». В сентябре контроль над группой «Мортон» получила ГК «ПИК».

«Роснано» подчеркивает, что «Град» стал крупнейшим домостроительным комбинатом федерального масштаба, созданным на территории страны за последние 30 лет. Мощность ДСК - 525 000 . кв. м изделий в год, из которых 450 000 кв. м - площадь квартир и 75 000 кв. м - объектов соцкультбыта.

"В домах, которые строит ДСК "Град", используются инновационные решения портфельных компаний "Роснано", которые позволяют снизить тепловые потери. Это важно еще и потому, что позволяет снизить нагрузку на экологию страны. Ведь именно на жилой сектор приходится 25% энергоресурсов и около 45% тепловой энергии, потребляемых в России. Хочу также добавить, что все достигнутые ранее договоренности были исполнены нашим партнером в полном объеме", - заявил заместитель председателя правления УК "Роснано" Герман Пихоя, процитированный в сообщении.