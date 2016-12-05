Рекордное число сделок с элитными квартирами в Москве зафиксировали эксперты в ноябре

Ноябрь в текущем году стал абсолютным рекордсменом по количеству сделок с жильем премиум-класса в Москве. Не отставало от спроса и предложение – в ноябре оно достигло своего максимума за последние пять лет, говорится в отчете компании Savills.

По подсчетам экспертов компании, всего в ноябре было заключено 60 транзакций. Для сравнения: в октябре было продано 32 премиальные квартиры, а в ноябре 2015 г. – 45 квартир. Основной объем спроса в прошлом месяце пришелся на новые проекты: «Жизнь на Плющихе», «Малая Ордынка, 19», «Реномэ».

По итогам ноября в дорогом сегменте в продаже находится около 1900 квартир и апартаментов в 41 проекте, что на 27% больше по сравнению с началом года.

Средняя стоимость приобретенной в ноябре квартиры премиум-класса составила 64 млн руб. – почти на 10 млн руб. меньше, чем в октябре. Это объясняется тем, что почти все ноябрьские сделки проходили в проектах-дебютантах со стартовыми ценами, поясняют эксперты Savills.

«Текущая ситуация напоминает 2005–2007 гг., когда большинство строящихся проектов раскупались на котловане. Тогда ажиотажная активность покупателей привела к удвоению рыночных цен», – говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России.