Москва повысит ставку льготной аренды площадей для малого бизнеса почти на треть

Власти Москвы с 1 января 2017 г. поднимут ставку льготной аренды городской недвижимости для малого бизнеса на 29% – с 3500 руб. до 4500 руб. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в постановлении правительства Москвы, опубликованном на официальном сайте мэрии.

В документе отмечается, что в ряде случаев ставка может остаться на прежнем уровне. Если в соответствии с договорами аренды, оформленными без проведения торгов, плата за аренду устанавливалась на основании заключения независимого оценщика о размере годовой рыночной арендной стоимости, с 1 января можно рассчитывать на имущественную поддержку в виде ставки арендной платы в размере 3500 руб. за каждый квадратный метр. Чтобы арендная ставка осталась на прежнем уровне, необходимо получить одобрение межведомственной комиссии.