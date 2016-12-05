«Мостотрест» выиграл тендер на мост в Дубне у компании Тимченко

ПАО «Мостотрест» (основной акционер – НПФ «Благосостояние») сообщило, что выиграло конкурс на строительство моста через Волгу в городе Дубна Московской области. Сумма контракта - 8,75 млрд руб., срок исполнения работ - 25 месяцев. Заказчик - государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства».

На контракт с начальной стоимостью 9,319 млрд руб. также претендовали АО «УСК "Мост" и АО "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко. Их предложения составляли 9,273 млрд руб. и 9,226 млрд руб. соответственно, но "Мостотрест" предложил наименьшую стоимость - 8,75 млрд руб.

Дубна – единственный населенный пункт Подмосковья, расположенный на Волге. Река делит город на две половины, которые соединяет всего одна дорога, проходящая по сооружениям Иваньковского гидроузла. Ближайший объезд – через мостовой переход в г. Кимры Тверской области – почти в 50 км. Дорога не в состоянии обеспечить пропуск имеющегося транспортного потока (800 автомобилей в час), неоднократно заявляли подмосковные власти. Проект строительства моста здесь обсуждается давно, в 2007 г. был разработан проект стоимостью 16,6 млрд руб. Позднее его удешевили, изменив конструкцию моста с вантовой на пролетную.

"Мостовой переход через Волгу в городе Дубне Московской области позволит создать устойчивую транспортную связь между двумя равными частями города, разделенного рекой, а также будет способствовать развитию особой экономической зоны "Дубна", - говорится в сообщении "Мостотреста".

До апреля 2015 г. крупнейшим акционером «Мостотреста» была Marc O’Polo Investment, 68,45% которой принадлежало сыну Аркадия Ротенберга Игорю.