В Москве существенно сократилось предложение апартаментов

Доля апартаментов на рынке первичного жилья в ноябре составила 20% от общего объема предложения жилья в новостройках Москвы. Это происходит на фоне предложения квартир, а также в связи с переводом апартаментов в жилой фонд, который в 2016 г. приобрел массовый характер, считают эксперты компании «Бест-новострой».

В течение года на рынок вышло 15 новых проектов с апартаментами. Это меньше, чем за последние несколько лет. Так, в 2015 г. на столичный рынок вышло 25 проектов, в 2014-м – 23 новых апарт-комплекса.

По предварительным подсчетам экспертов компании, в 2016 г. объем предложения апартаментов сократился на 12,7% с 609 500 кв. м в январе до 532 200 кв. м в ноябре 2016 г.

Средняя цена на эту категорию жилья с начала года выросла на 4%.

По данным «Бест-новостроя», в основном апартаменты в Москве приобретаются для собственного проживания – таких сделок 67%. Доля инвестиционного спроса составила 11%.

По словам председателя совета директоров «Бест-новостроя» Ирины Доброхотовой, в ближайшее время «продолжится общее сокращение доли предложения данного формата и, в частности, сокращение предложения комфорт-класса». Сегмент апартаментов будет развиваться в основном за счет появления новых высокобюджетных проектов, в немалой степени в связи с редевелопментом зданий в исторических районах Москвы.