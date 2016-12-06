После выборов в США резко вырос интерес россиян к покупке квартир в Нью-Йорке и Майами

После президентских выборов в США количество запросов россиян на объекты элитной жилой недвижимости в Нью-Йорке и Майами выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., отмечают эксперты международной консалтинговой компании Knight Frank.

При этом 90% запросов приходится на жилую недвижимость в бюджете $0,5–5 млн как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. Доходность от сдачи в аренду элитного жилья в Нью-Йорке сегодня составляет 3–7% годовых.

Более 50% запросов приходится на небольшие квартиры и студии площадью от 40 кв. м стоимостью $0,5–2 млн. Около 25% покупателей интересуются квартирами с двумя спальнями площадью от 90 кв. м в бюджете от $2 млн, остальные 25% – квартирами и пентхаусами стоимостью от $4 млн.

На коммерческую недвижимость пока приходится не более 10% от общего числа запросов. Покупатели интересуются торговыми центрами и объектами стрит-ритейла в Нью-Йорке в бюджете от $15 млн.

До 2014 г., когда произошло резкое ухудшение отношений между Россией и США, спрос со стороны россиян на элитную недвижимость в Штатах был на высоком уровне – около 15% от общего количества запросов на зарубежную недвижимость, поступавших в Knight Frank. Тогда США стабильно входили в пятерку самых популярных направлений у россиян для покупки недвижимости. По итогам 2015 г. Америка не вошла даже в десятку стран по количеству сделок, а количество запросов упало более чем в три раза, в некоторые месяцы запросы на США не поступали совсем.